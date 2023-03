Introduction à Rust

Si vous faites ou avez déjà fait du C/C++, vous savez à quel point l'utilisation de la mémoire peut être une épée de damoclès (fuite mémoire, dépassement de tampon, etc). Rust évite la plupart de ces problèmes grâce à trois principes :

Comme je l'ai déjà mentionné, Rust est typé fortement et ces types "primitifs" sont assez étendus :

On note une distinction importante par rapport à plusieurs autres langages : les types nullables n'existent pas. Pour qu'une variable puisse être vide, il faut l'enroller dans un enum de type Option ( https://doc.rust-lang.org/stable/std/option/enum.Option.html ) qui prend deux valeurs possibles : Some (qui contient une donnée) ou None (ne contient rien). Le compilateur de Rust incite à déclarer explicitement, à chaque utilisation, les deux scénarios. En somme, définir ce qui se passe si la variable contient une donnée ou non. Ce choix dénote une problématique rencontrée par les développeurs sous C# : https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare

En Rust, il n’existe pas de système d'exception (try/except/finally/throw n'existe pas). Une erreur est un type en soi et elle est tout aussi importante qu'un comportement "attendu". L'intérêt est de responsabiliser le développeur dès le début du projet sur la notion d'erreur et quel comportement adopter dans ce cas. La nature humaine nous pousse assez naturellement à n'envisager que les scénarios dans lesquels tout se passe bien et à éviter ou reporter ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, certains bugs n'apparaissent qu'en production et le coût de correction (et de stress) qu'ils occasionnent est rarement favorable.

Du côté Rust, traiter une erreur est tout aussi important qu'un succès et tous les scénarios doivent être anticipés pour passer la phase de compilation. Pour la plupart des développeurs, il peut être frustrant d'écrire beaucoup de code pour une “mini” fonctionnalité mais, au final, c'est bien plus reposant car on évite une paire d'oublis. Ainsi, on focalise notre matière grise sur ce qui est vraiment important.